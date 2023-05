Scie luminose solcano i cieli della Cina, pioggia di detriti spaziali | VIDEO

MeteoWeb

Scie luminose sono state avvistate in Cina lo scorso 2 maggio. Numerose le testimonianze, in particolare dal Dongbei, nel Nord/Est del Paese. Si è trattato, in sostanza, di una pioggia di detriti spaziali: alle 15:03 UTC è avvenuto infatti il rientro del terzo stadio di un razzo Long March 3B.

Il vettore cinese Long March 3B Y70 ha lanciato il satellite Gaofen-14 nel dicembre 2020, ed è bruciato in atmosfera dopo 877 giorni in orbita. Dopo un raro caso di lancio in orbita polare, il rientro sarebbe avvenuto vicino a Okinawa, determinando avvistamenti anche in Giappone e Corea del Sud.

Detriti spaziali solcano i cieli della Cina