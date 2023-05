Siccità e alluvioni, Salvini: “domani cabina di regia sull’emergenza idrica, dal Mit i primi 50 milioni”

MeteoWeb

“Ho convocato la settimana scorsa per domani mattina a Palazzo Chigi la cabina di regia sull’emergenza siccità e negli ultimi giorni l’emergenza è che piove troppo in alcune zone. Sarà una cabina di regia sull’emergenza idrica in generale”. Ad affermarlo è il vicepremier e Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, nel corso del suo intervento in occasione della cerimonia per la posa della prima pietra della nuova diga del porto di Genova. “Sull’Appennino reggiano da 150 anni – sottolinea Salvini – si sta discutendo di una diga. È chiaro che se non fai opere idrauliche per trattenere l’acqua quando piove e per lasciarla uscire quando serve e non draghi i fiumi, e non pulisci i torrenti e non diboschi le montagne, è chiaro che è un problema”.

“Siamo rapidi, sblocchiamo cantieri. Come promesso, abbiamo già convocato per domani la cabina di regia sull’emergenza idrica. Ho chiesto a tutte le Regioni le opere più urgenti da fare, da finanziare, da progettare, da sbloccare. Quindi domani, finalmente, si parte. Come Ministero ci mettiamo i primi 50 milioni, conto che anche gli altri colleghi diano una mano“, ha detto Salvini, oggi pomeriggio a Novi Ligure per un incontro pubblico in vista del voto alle Amministrative del 14-15 maggio. “Bisogna raccogliere l’acqua piovana, evitare la dispersione idrica, aiutare agricoltori, cittadini, imprenditori – ha aggiunto Salvini – Perché non si può essere una settimana in siccità e un’altra settimana sotto alluvione. Quindi l’acqua va raccolta, distribuita ai campi quando non piove e trattenuta quando piove troppo. Sono assolutamente sul pezzo e non vedo l’ora di cominciare”.