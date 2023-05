Sicilia, sabato 27 maggio inaugurazione al Museo MAFRA | FOTO

MeteoWeb

Sabato 27 maggio il Parco archeologico Naxos Taormina, diretto dall’archeologa Gabriella Tigano, presenterà a Francavilla di Sicilia il volume dedicato al Mafra, il Museo archeologico realizzato nell’ottobre del 2020 dal Parco in collaborazione con il Comune, guidato dal sindaco Vincenzo Pulizzi, che ha messo a disposizione gli spazi di Palazzo Cagnone. L’appuntamento è per le ore 10 nella sede del museo.

Ospiti della direttrice e del sindaco saranno l’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Paolo Scarpinato; il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali, Mario La Rocca; Grazia Spagnolo (archeologa e docente dell’Università di Messina) che illustrerà il volume e gli studi; Gianfranco D’Aprile (vice sindaco di Francavilla di Sicilia e assessore alla Cultura) e Grazia Salamone (archeologa e presidente di Dracma).

Al termine della presentazione sarà inaugurata la Sala Didattica Multimediale del MaFRA progettata e finanziata dal Parco per accogliere i più piccoli visitatori che potranno accostarsi al mondo dell’archeologia attraverso tavoli didattici touch screen con archeopuzzle, archeoquiz, cartoncini, colori e plastilina per realizzare vasellame ispirato ai reperti recuperati nelle campagne di scavo. Le attività di didattica museale, pensate per bambini e scolaresche, saranno gestite da Dracma, associazione costituita da tre archeologhe, una storica dell’arte, una pedagogista e una progettista culturale che, per questi progetti di didattica, hanno coinvolto anche un gruppo di giovani laureati del territorio.

Il Mafra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18; la domenica 10-14. Ingresso: intero 5€, ridotto 3€, gratis da 0 a 18 anni. Visite guidate 5 euro. Lunedì chiusi. Info Dracma 351.2963095