Space Festival: il via con l’inaugurazione dello Space Truck a Torino

L’edizione 2023 dello Space Festival (Torino, dal 4 al 7 maggio 2023), unico evento pop in Italia interamente dedicato allo spazio e all’astronomia, prenderà il via con l’inaugurazione dello Space Truck in Piazza San Carlo, che farà da cuore della manifestazione e offrirà ai visitatori un assaggio di tutto ciò che potranno vedere, conoscere e approfondire negli appuntamenti in programma in tutte le location coinvolte.

Nell’avveniristico Space Truck (un container) saranno alloggiati:

un modello in scala 1:1 del Rover marziano realizzato dal Politecnico di Torino

realizzato dal Politecnico di Torino una mostra di modellini LEGO che ripercorre la storia dell’esplorazione spaziale

una zona “experience” per indossare il visore di realtà virtuale e vivere a 360° le avventure dello spazio, come le recenti missioni della Stazione Spaziale Internazionale

Inoltre, sarà allestita una postazione di Poste Italiane, dove un funzionario procederà all’annullo filatelico delle cartoline dedicate allo Space Festival e realizzate dai noti fumettisti Sergio Giardo e Vittorio Pavesio.