Spazio: Virgin Orbit cessa definitivamente le attività

Virgin Orbit, la società di lancio di satelliti fondata dal miliardario britannico Richard Branson, cesserà definitivamente le operazioni, pochi mesi dopo il grave fallimento di una missione. La società con sede in California, che aveva già presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Chapter 11 negli Stati Uniti all’inizio di aprile, ha messo all’asta i suoi principali asset, recuperando poco più di 36 milioni di dollari. La cifra è appena l’1% del valore raggiunto dalla società alla fine del 2021 a Wall Street, quando era valutata 3,5 miliardi di dollari.

La società di lancio di satelliti è stata costituita come parte del business del turismo spaziale Virgin Galactic, che ha trasportato Branson in un volo suborbitale nel 2021 nove giorni prima del suo rivale miliardario, il fondatore di Amazon Jeff Bezos. L’obiettivo di Virgin Orbit era fornire servizi di lancio spaziale rapidi e adattabili per il crescente mercato dei piccoli satelliti, avvalendosi di un razzo, LauncherOne, fissato sotto l’ala di un Boeing 747 convertito chiamato Cosmic Girl, un metodo di lancio orizzontale che differisce dai lanci verticali della maggior parte dei competitor.

La società ha subito una paralizzante battuta d’arresto all’inizio di quest’anno, quando il primo tentativo di lancio dal suolo britannico si è concluso con un fallimento. Virgin Orbit in seguito ha sospeso le operazioni e ha messo il personale in congedo all’inizio di marzo mentre cercava di assicurarsi un’ancora di salvezza per i finanziamenti. L’azienda ha tagliato l’85% del suo personale alla fine di marzo dopo non essere riuscita a ottenere nuovi finanziamenti.