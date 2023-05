Lo straziante VIDEO del cane che cerca il padrone morto sotto un albero sradicato dal forte vento a Reggio Calabria

MeteoWeb

La Procura di Reggio Calabria ha aperto un’inchiesta per “omicidio colposo” rispetto alla morte dell’avvocato Giovanni Pellicanò, 57 anni, professionista molto noto e stimato in città. Pellicanò è morto sabato mattina nella zona sud della città, dove stava passeggiando con i suoi cani quando è stato travolto da una grossa pianta sradicata dal vento impetuoso che in quel momento soffiava ad oltre 110km/h.

Un video particolarmente straziante mostra uno dei cani dell’uomo che tenta disperatamente di raggiungerlo sotto la pianta.