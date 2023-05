Maltempo, violenti temporali nell’Astigiano: torrenti esondati, situazione critica | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali pomeridiani hanno colpito anche oggi a macchia di leopardo sull’Italia. Criticità in Piemonte, in particolare per l’Astigiano, dove oltre a intense grandinate, si registrano anche esondazioni di rii e torrenti a causa delle intense piogge. Forti temporali hanno colpito a sud-ovest di Asti, con allagamenti nelle zone fra Vaglierano, Antignano e San Damiano basso. Esondato il Triversa fra Baldichieri e Villafranca: situazione critica in tutta la bassa Val Borbore. Si registrano disagi, danni e allagamenti nelle zone di San Martino Alfieri, Castagnole delle Lanze, Costigliole d’Asti e San Damiano d’Asti. Ed è proprio a San Damiano che si è registrata anche una violenta grandinata.

Nell’Astigiano, si sfiorano i 100mm di pioggia accumulata: 97mm a San Damiano d’Asti, 65mm a Castagnole delle Lanze, 50mm a San Martino Alfieri, 48mm a Costigliole d’Asti. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo.

Maltempo Piemonte, allagamenti nell'Astigiano

Nubifragio e grandine ad Antignano, nell'Astigiano

Forti temporali provocano allagamenti nell'Astigiano

Nella mattinata si erano ingrossati alcuni corsi d’acqua secondari, in particolare il Chisone e il Ghiandone, tra le province di Torino e Cuneo, rimasti comunque sotto il livello di guardia. Come resterà sotto quel livello anche il Po che in serata raggiungerà il colmo della portata a Torino. Sarà un venerdì con tempo stabile e soleggiato – prevede Arpa – e temperature massime a +30°C o molto vicino, nelle zone di pianura.

