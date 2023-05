Maltempo, esplodono i temporali nel Lazio: eccezionale grandinata imbianca Campocatino

MeteoWeb

Inizia un altro pomeriggio all’insegna dell’instabilità in questo mese di maggio caratterizzato dal maltempo in Italia. Dopo i temporali che in mattinata hanno colpito nuovamente Torino e il Piemonte, in questo momento i fenomeni più intensi sono in atto nel Lazio, in Sardegna e nella Sicilia orientale. Nel Lazio, è particolarmente colpito il Frusinate, soprattutto la zona compresa tra Frosinone, Norma, Ceccano e Priverno. Incredibile la violenta grandinata che si è abbattuta su Campocatino. La grandine è caduta in maniera così abbondante da sembrare neve al suolo, ricoprendo tutto di bianco. Caduti 17mm di pioggia nella vicina Guarcino e 16mm a San Biagio Saracinisco.

Anche oggi, i temporali interni potrebbero essere localmente violenti nel Lazio, con potenziale interessamento di Roma e zone vicine alla linea di costa.

