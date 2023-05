Maltempo, nuovi temporali in Piemonte e a Torino: “uno dei mesi di maggio più piovosi mai registrati”

MeteoWeb

Ancora temporali in Piemonte, dopo i fenomeni delle scorse ore. In particolare, oggi è stata interessata la provincia di Torino, capoluogo incluso, dopo i nubifragi e le violente grandinate della notte di sabato 27 maggio. Nelle ultime 24 ore, a Torino sono caduti 25mm di pioggia. 37mm sono caduti a Nichelino, vicino Moncalieri. Quest’ultima località è stata colpita anche da una grandinata nella notte. Segnaliamo, sempre nelle ultime 24 ore, anche 77mm a Cicogna, 66mm a Mondovì, 58mm a Villanova Solarolo, 39mm a Loazzolo, 38mm a Brandizzo Malone, 33mm a Castagnole delle Lanze, 31mm a Bauducchi (frazione di Moncalieri), 28mm a Rivoli,

“Anche nella scorsa notte violenti temporali e intensissimi rovesci di pioggia hanno interessato diverse zone del Piemonte”, spiega il meteorologo Andrea Vuolo in un post su Facebook. “Gli accumuli pluviometrici più consistenti si sono registrati nel Cuneese e in particolare nell’area di Mondovì (CN), con ben 66 millimetri caduti nelle ultime 24 ore. Diverse frane nei territori montani piemontesi dopo le ingenti precipitazioni occorse dalla fine di aprile. Pensate che in alcune zone, nell’ultimo mese, è caduta addirittura l’80% della pioggia registrata nell’intero 2022. Un dato davvero eclatante e che deve far riflettere, dopo un mese di maggio tra i più piovosi dall’inizio delle rilevazioni pluviometriche in regione”, evidenzia Vuolo, annunciando che “anche nei prossimi 5-7 giorni sono attesi altri fenomeni temporaleschi localmente intensi” sul Piemonte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: