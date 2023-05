Terremoto sulla costa garganica, avvertito dalla popolazione

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è avvenuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 maggio, nell’Adriatico. In particolare, alle ore 17:10, si è verificato un sisma di magnitudo 3 con epicentro davanti alla costa garganica, in corrispondenza di Peschici, in Puglia. Il terremoto, avvenuto ad una profondità di 16km, è stato avvertito dalla popolazione.