Forte terremoto in Giappone, scossa sulla costa dell’isola di Honshu | VIDEO

Forte scossa di terremoto oggi in Giappone. L’INGV segnala un sisma magnitudo Mwp 6.4, avvenuto al largo della costa occidentale dell’isola di Honshu, nella regione centrale di Ishikawa. L’evento si è verificato alle 07:42 ora italiana (14:42 ora locale) ad una profondità di 50 km. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, secondo l’agenzia meteorologica nipponica. Il terremoto ha portato alla sospensione del servizio lungo alcune linee ferroviarie, inclusa quella ad alta velocità tra Nagano e Kanazawa. Dopo la scossa iniziale, ne è stata registrata un’altra, magnitudo 4. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

Giappone, terremoto colpisce Honshu: il momento della scossa