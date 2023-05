Fervono i preparativi per la prossima passeggiata spaziale dei cosmonauti russi

MeteoWeb

I cosmonauti russi Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin condurranno la loro prossima attività extraveicolare (EVA) fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) il 12 maggio: lo ha confermato l’agenzia spaziale russa Roscosmos. “Dal 6 al 9 maggio, nell’ambito del programma di volo del segmento russo della stazione, si sono svolti i preparativi per la passeggiata spaziale nell’ambito del programma russo, prevista per il 12 maggio,” ha affermato Roscosmos in una nota. Sarà la 3ª EVA dei cosmonauti russi nel 2023.

L’equipaggio russo della ISS ha condotto la sua precedente passeggiata spaziale tra 3 e 4 maggio. I cosmonauti Prokopyev e Petelin sono usciti dall’avamposto orbitale alle 23:01 ora di Mosca e hanno trascorso 7 ore e 10 minuti fuori dalla ISS. Durante la loro attività extraveicolare, i cosmonauti hanno trasferito la camera di equilibrio progettata per lavorare con payload target al modulo di laboratorio multiuso Nauka. La camera di equilibrio è stata spostata con l’aiuto del braccio robotico ERA gestito dal cosmonauta Andrey Fedyayev dall’interno della stazione.