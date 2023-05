Tragedia sfiorata a Cagliari: enorme ramo si schianta su edicola | FOTO

MeteoWeb

Tragedia sfiorata questa mattina a Cagliari. Intorno alle 5 un enorme ramo si è schiantato su un’edicola e un’auto in via Roma, tranciando anche i cavi dell’energia elettrica e del filobus. Fortunatamente non si registrano feriti. Il grosso ramo, forse anche a causa del vento e della pioggia dei giorni scorsi, si è staccato colpendo in pieno l’edicola che si trova davanti a piazza Deffenu. Sul postole squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale.

