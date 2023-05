Ancora traslochi sulla ISS: oggi Dragon Endeavor cambia porto d’attracco

MeteoWeb

Oggi gli astronauti voleranno con la capsula Dragon Endeavour di SpaceX verso un nuovo porto d’attracco della Stazione Spaziale Internazionale. La navicella, che ha trasportato i 4 astronauti della missione Crew-6 di SpaceX sulla ISS all’inizio di marzo, dovrebbe sganciarsi dal porto del modulo Harmony alle 13:10 ora italiana e riattraccare all’altro porto del medesimo modulo 43 minuti dopo. Le immagini delle operazioni verranno trasmesse dalla NASA a partire dalle 13 ora italiana (live streaming in calce).

Tutti e 4 gli astronauti Crew-6 – Stephen Bowen e Woody Hoburg della NASA, Al Neyadi degli Emirati Arabi Uniti e il cosmonauta russo Andrey Fedyaev – saranno a bordo di Endeavour durante il “trasloco“.

Bowen e Hoburg opereranno rispettivamente come comandante e pilota. Al Neyadi e Fedyaev ricopriranno ruoli secondari durante il trasferimento, che farà spazio a un’altra capsula Dragon. “Il trasferimento di Endeavour aprirà il porto principale di Harmony per l’imminente missione cargo SpaceX CRS-28,” hanno spiegato i funzionari della NASA, riferendosi a un volo di rifornimento programmato per l’inizio di giugno. Il carico include una serie di pannelli solari roll-out della ISS, noti come iROSA, progettati per aumentare l’alimentazione del laboratorio orbitante.

Fino ad oggi, sono stati installati 4 dei 6 iROSA pianificati all’esterno della ISS. Quando tutti saranno attivi e funzionanti, gli astronauti avranno dal 20% al 30% in più di energia con cui lavorare rispetto a prima, hanno affermato i funzionari della NASA.