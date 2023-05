La trekker Vienna Cammarota in visita a Somma Vesuviana

MeteoWeb

La trekker di anni 73, Vienna Cammarota, camminatrice nota nel mondo, ha donato al sindaco la bandiera simbolo del suo cammino verso Pechino. “Un onore avere Vienna Cammarota, la trekker, camminatrice di anni 73 che sta andando in Cina. Vienna ha testimoniato l’esistenza del turismo a Somma Vesuviana. Vienna ha potuto notare la voglia di crescita turistica e culturale che si sta vivendo a Somma Vesuviana. Siamo a poche ore dall’evento principale della Festa della Montagna. All’alba del 3 Maggio migliaia di persone saliranno fino alla cima del Monte Somma, quota 1132 metri. Avremo canti popolari con le paranze in costume tradizionale. E fino al 9 Maggio tante mostre, aperture del patrimonio culturale dalla Villa Augustea al Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458″. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Ho visto un territorio ricco di bellezze storiche, architettoniche. Ho visto un territorio davvero vivo. Ho notato che a Somma Vesuviana i percettori del Reddito di Cittadinanza stanno collaborando alla manutenzione del verde, in particolare delle aree verdi e dei giardini del Castello quattrocentesco. Ho apprezzato un lungo calendario di eventi anche in avvicinamento al Giro D’Italia come mostre e aperture del patrimonio culturale. Ho visto l’eccellenza del territorio. Ad esempio ho incontrato gli studenti di Prima del Liceo Classico di Somma Vesuviana – ha affermato Francesco Mosca, Presidente della Proloco che ha accompagnato Vienna Cammarota.

“Per la Festa verranno distribuiti ben 3000 kit biodegradabili – ha dichiarato Rita Di Palma, Assessore alla Transizione Ecologica, all’Ecologia, al Parco Nazionale del Vesuvio del Comune di Somma Vesuviana – e ben due operatori ecologici spiegheranno ai cittadini e ai turisti dove e come smaltire i rifiuti”.