L’Ue e gli Usa lanciano la prima task force per la salute

L’Unione europea e gli Stati Uniti uniscono le forze in campo sanitario. La commissaria Ue per la Salute, Stella Kyriakides, e il segretario del Dipartimento della salute americano, Xavier Becerra, al termine di un incontro a Bruxelles hanno lanciato la prima task force comune per consolidare la cooperazione nella lotta contro il cancro, fronteggiare insieme le minacce per le salute globale come future pandemie, l’aviaria, la malattia di Marburg e la resistenza antimicrobica, e rafforzare l’architettura sanitaria. Presto saranno istituiti gruppi di lavoro tecnici su questi settori prioritari, hanno fatto sapere Kyriakides e Becerra.