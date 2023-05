Ultima generazione: il controsenso degli attivisti del clima in una foto

MeteoWeb

Una delle attiviste di Ultima Generazione che ha spesso parlato della sua eco-ansia per il cambiamento climatico; nonostante gli attivisti di Ultima Generazione si fanno paladini del “No al fossile“, anche se non dimostrano di avere argomentazione se non urli e gesti “dimostrativi“, la giovane si fotografa con l’amica mentre fa benzina e posta la foto su Instagram.

Un gesto semplice e quotidiano che immortala in modo ingenuo che teoricamente condanna e che ha alzato, direi giustamente, una serie infinita di commenti negativi per la clamorosa incoerenza. Suggerirei ai giovani di Ultima Generazione, come la giovane, di studiare – al di fuori di Wikipedia sul clima e sulle cause del cambiamento climatico – pensare meno alle performance del loro attivismo e domandarsi quanto abbiano senso e siano coerenti le loro azioni.