Blitz Ultima Generazione, Sangiuliano: “altro imbrattamento, approvare presto le norme contro gli eco-vandali”

MeteoWeb

“Atti contro l’ambiente, che si afferma di voler difendere, perché nella nozione di paesaggio rientra anche quello che di bello in secoli di storia il genio umano ha prodotto“. È quanto afferma il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, lamentando che “dobbiamo registrare ancora un altro imbrattamento che mette a rischio la bellezza di una delle opere d’arte iconiche della nostra Nazione, qual è la Fontana dei Quattro Fiumi, a Piazza Navona”.

“Ora, anche in questo caso bisognerà utilizzare tanta acqua per ripulire e sostenere costi per ripristinare lo stato del monumento. E a pagare saranno i cittadini italiani tutti. Occorrerà intervenire con personale specializzato e macchinari costosi. Auspico che il Parlamento approvi quanto prima le nuove norme contro gli eco-vandali”, sottolinea Sangiuliano, aggiungendo che “la soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro, si è immediatamente attivata per valutare l’entità del danno“.