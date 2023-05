Vento forte in Liguria, albero crolla su auto a Genova

MeteoWeb

Forti raffiche di vento nella notte in Liguria. Tragedia sfiorata a Genova, dove il forte vento ha provocato il crollo di un albero su un’auto parcheggiata, fortunatamente senza persone a bordo. I vigili del fuoco sono intervenuti in piazzale Parenzo per liberare la strada e l’auto dal grosso tronco. Diverse le chiamate anche in altre parti della città per rami caduti, persiane e tegole pericolanti a causa delle intense raffiche.

