Albero cade sulla pensilina di una fermata del bus a Roma: ferita una donna

Un albero caduto ha causato il ferimento di una donna alla periferia di Roma, colpita oggi da temporali che hanno provocato allagamenti e cadute di rami. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via dei Caduti della guerra di Liberazione a Spinaceto, quadrante sud della Capitale. L’albero si è a abbattuto sulla pensilina di una fermata, andando a colpire la donna che è stata trasferita in codice giallo in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Polizia Locale.

