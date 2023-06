Maltempo, traffico in tilt a Roma: allagamenti all’Infernetto e rami caduti

MeteoWeb

Il nubifragio che si è abbattuto questa mattina su Roma ha provocato diversi disagi. Segnalati allagamenti soprattutto all’Infernetto, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per svuotare locali seminterrati e cantine invase dall’acqua. In altri quartieri della Capitale si sono registrati rami spezzati e caduti sulla sede stradale contribuendo al caos traffico nella prime ore del mattino. La situazione è tornata in breve tempo alla normalità, secondo la Polizia locale di Roma Capitale.

