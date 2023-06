Roma si sveglia col maltempo: temporali rigeneranti in atto nella Capitale | LIVE

MeteoWeb

Settimana al via all’insegna del maltempo nella Capitale. Su Roma avanzano temporali rigeneranti che porteranno pioggia anche nelle prossime ore. I temporali, in entrata dal Tirreno, determinano isolati forti rovesci sulle zone costiere e nelle valli interne con pioggia e grandine. Al momento si segnalano punte di 47 mm in zona Spinaceto, 39 mm in zona Grotta Perfetta – E.Spalla – Ardeatina, 32 mm a Monteverde, 27 mm in zona Marconi.

Dal pomeriggio il maltempo si estenderà anche al Sud, dove inizierà una fase piovosa che si trascinerà per oltre 48 ore, fino a mercoledì, anche qui con forti piogge e temporali tra Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia.

