Allerta Meteo Basilicata: allarme arancione per temporali

Per domani, giovedì 15 giugno, “è prevista un’allerta di colore arancione per rischio idrogeologico per temporali e idrogeologico su tutta la regione Basilicata“. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della Giunta lucana, precisando che “le Prefettura di Potenza e di Matera sono già state allertate”. Attraverso l’ufficio stampa dell’amministrazione comunale, la Protezione Civile di Potenza, per stanotte e per la giornata di domani “invita la cittadinanza a porre particolare attenzione nell’attraversare tutte le zone a rischio in caso di forti precipitazioni, sottopassi, zone prossime ai corsi d’acqua, scarpate e parte bassa della città”.