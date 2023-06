Allerta Meteo, il bollettino Estofex: “forte maltempo e grandine grossa in Spagna e Francia”, coinvolto anche il Nord Italia

MeteoWeb

Forte maltempo tra Spagna, Francia e Nord/Ovest dell’Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi giovedì 29 giugno fino alle 8 di domani, venerdì 29). In dettaglio, un livello 2 è stato emesso in tutta la Spagna nord-orientale per “grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento“. Un livello 1 è stato emesso per la suddetta area “per precipitazioni eccessive e grandine di grandi dimensioni“. Infine, un livello 1 è stato emesso in tutta la Francia sud-orientale “per precipitazioni eccessive“.

Una depressione e un fronte freddo si spingono verso Est nell’Europa occidentale, creando condizioni instabili dalla Norvegia meridionale fino a Belgio, Francia e Spagna, si spiega nel bollettino. Una forte depressione sta arrivando attraverso il Nord della Spagna con un picco nel tardo pomeriggio/sera. Anche la Francia sud-orientale dovrebbe assistere a una maggiore attività temporalesca.

Per quanto riguarda il Nord/Est della Spagna, dovrebbero svilupparsi diverse tempeste con supercelle che potrebbero produrre grandine molto grande e forti raffiche di vento nella regione di livello 2, ma in generale grandine di grandi dimensioni potrebbe registrarsi anche nell’area di livello 1, specialmente sul fianco Sud dei Pirenei.

In riferimento al Sud/Est della Francia, lo shear debole e la convezione lenta con flusso verso l’alto sul versante occidentale delle Alpi e in parti del Massiccio Centrale possono provocare quantità eccessive di precipitazioni locali, si legge nel bollettino Estofex.

Forte maltempo in arrivo quindi proprio nell’area al confine con l’Italia: la mappa evidenzia un coinvolgimento dell’Italia settentrionale, in particolare il Nord/Ovest e il Piemonte (ai margini del livello 1).

