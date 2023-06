Allerta Meteo, fine giugno col botto: maltempo estremo oggi e domani. Grandine, tornado e nubifragi su mezza Italia

MeteoWeb

Fine Giugno di forte maltempo sull’Italia tra oggi e domani, dapprima in modo limitato nel pomeriggio odierno su Alpi e Appennino centrale, successivamente in modo molto più esteso domani – venerdì 30 giugno, ultimo giorno del mese – su tutto il Centro/Nord. Intanto già stamani il Piemonte sta vivendo un’altra giornata autunnale, ancora più fredda di ieri: in pieno giorno, Cuneo non supera i +18°C mentre Torino è ferma a +22°C con cieli coperti e deboli piogge sparse su gran parte del territorio Regionale.

Splende il sole su gran parte del Paese, anche se abbiamo nubi sparse sul Lazio e al Sud (Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale), mentre tra Sardegna e Sicilia è ben visibile nell’atmosfera la nube di fumo proveniente dagli incendi del Canada. A corredo dell’articolo possiamo vedere, tramite le mappe del modello Moloch del CNR-ISAC, le previsioni delle forti precipitazioni che colpiranno il nostro Paese dapprima nel pomeriggio-sera odierno (forti nelle zone interne del Lazio, in Piemonte e Valle d’Aosta, anche se al Nord/Ovest i fenomeni più estremi saranno in Francia e Svizzera), ma poi in modo particolare nella giornata di domani, venerdì 30 giugno.

Nella prima mappa, le previsioni delle precipitazioni per la notte-mattinata di venerdì 30 con temporali distruttivi nel sud della Francia e in Svizzera, al confine con l’Italia:

Nell’immagine successiva, le previsioni per il pomeriggio-sera di venerdì 30 con forti temporali estesi su gran parte del Centro/Nord Italia. I più forti colpiranno Liguria, alta Toscana, Emilia Romagna e Marche, dov’è alto il rischio di nubifragi, grandinate e trombe d’aria. Attenzione a fenomeni analoghi anche sull’alta Lombardia e in Trentino Alto Adige.

Di seguito forniamo i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: