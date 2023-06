Il fumo degli incendi del Canada avvolge l’Italia: il cielo si tinge di giallo, immagini clamorose dai satelliti meteo

MeteoWeb

Ieri il Jet Stream ha spinto sull’Italia un’enorme nube di fumo generata dagli incendi in Canada ad oltre 7.500 chilometri di distanza. Oggi questa nube di fumo è ancora più intensa, perchè persiste nell’atmosfera per l’assenza di venti significativi al suolo nel cuore del Mediterraneo centrale. Le ultime immagini satellitari sono davvero impressionanti, ed evidenziano la persistenza della nube di fumo proprio al Sud Italia e in modo particolare tra Sardegna e Sicilia, oltre che sul basso Tirreno.

Le immagini del satellite EUMETSAT (a corredo dell’articolo) sono le più clamorose perchè evidenziano il colore giallastro assunto dalle particelle del fumo sospeso nell’atmosfera all’alba, quando il sole alzandosi all’orizzonte orientale le ha illuminate dal basso verso l’alto, regalando uno spettacolo tanto spettacolare quanto insolito.

