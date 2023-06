Allerta Meteo Estofex, maltempo estremo nel cuore dell’Europa: coinvolto anche il Nord Italia

MeteoWeb

Un’ondata di forte maltempo interessa il cuore dell’Europa, tra Germania, Repubblica Ceca, Austria e Svizzera, coinvolgendo anche parte del Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato l’allarme massimo (livello 3) per alcune parti della Germania e della Repubblica Ceca principalmente per raffiche di vento distruttive, grandine da grande a molto grande e (a livello regionale) tornado e forti piogge. Un’allerta di livello 2 è stata emessa in Svizzera, Austria occidentale e Nord Italia principalmente per grandine di dimensioni molto grandi e forti raffiche di vento.

Un livello di allerta 2 è stato emesso nella Repubblica Ceca centrale e nella Polonia sudoccidentale principalmente per raffiche di vento distruttive e grandine da grande a molto grande. Un livello 1 è stato emesso in tutto il sud della Francia principalmente per forti piogge e grandi grandinate. Livello 1 anche in tutta l’Austria orientale, l’Ungheria settentrionale, la Slovacchia e la Polonia sudorientale principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti precipitazioni e forti raffiche di vento. Livello 1 anche in tutta la Romania principalmente per forti piogge e grandine di grandi dimensioni. Livello 1 anche in Bosnia e Montenegro principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Estofex prevede un outbreak di temporali da severi a estremamente violenti in tutta l’area di Svizzera, Lussemburgo, Germania, Repubblica Ceca e Polonia sudoccidentale. Si prevede che un CAPE da 1500 a 4000J/kg si sovrapponga ad uno shear di 20-25m/s a 0-6km e 15-25m/s a 0-3 km. Allo stesso tempo, si prevede la formazione di temporali sparsi o diffusi lungo il fronte caldo o il fronte freddo in rapido movimento che attraverserà l’intera area prima di venerdì mattina. Supercelle e bow-echoes sono previsti con un’alta probabilità di pericoli sia gravi che estremamente gravi.

Il pericolo più probabile può variare a livello regionale. Il rischio più elevato di tornado è previsto in tutta la Germania centro-occidentale. I modelli simulano anche supercelle con rotazione intensa e alta vorticità in quest’area. Forti tornado saranno possibili con le supercelle più intense. Il rischio di grandine da grande a molto grande sarà massimo nelle prime fasi dello scenario (data la natura più isolata dei temporali) e nelle aree più a sud delle zone di livello 3 o 2. Grandine molto grande può essere il rischio dominante sulla Svizzera, sull’estremo Nord Italia o sull’Austria nordoccidentale.

Inoltre, c’è un’alta probabilità che si sviluppino uno o più bow-echoes. Il corridoio più probabile di raffiche di vento da forti a estreme sarà Germania sudoccidentale-Repubblica Ceca nordoccidentale.

Allerta meteo dal servizio meteorologico tedesco

Anche il servizio meteorologico tedesco DWD ha lanciato l’allerta per la forte ondata di maltempo sul Paese. Forti temporali e grandine, con rischio tornado, sono attesi in quasi tutta la Germania nel corso della giornata e nella notte. Secondo il DWD, i temporali si muoveranno dall’ovest e sud-ovest della Germania verso nord-est.

Attenzione, dunque, al forte maltempo che interesserà anche parte del Nord Italia nelle prossime ore.

