Allerta Meteo, ultime ore di caldo: incombe forte maltempo

Raggiunto oggi pomeriggio il picco dell’ondata di caldo in corso sull’Italia con temperature di +38°C a Roma e Guidonia, +37°C a Bologna, Ferrara, Viterbo, Tivoli, Monterotondo, Terni, Cosenza e Caltanissetta, +36°C a Firenze, Perugia, Jesi e Frosinone, +35°C a Verona, Pisa, Grosseto e L’Aquila, +34°C a Brescia, Bolzano, Ancona, Matera, Siracusa e Campobasso.

Adesso è imminente il ritorno del maltempo, che già oggi pomeriggio sta colpendo il Piemonte con forti temporali e grandinate. E’ solo l’inizio di una fase molto perturbata che nella prossima notte coinvolgerà l’Europa centrale tra Svizzera, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania, estendendosi poi anche all’Italia venerdì al Nord e nel weekend, in modo più moderato, al Sud.

A proposito del Sud: sarà l’area geografica in cui il caldo persisterà anche domani, venerdì 23, quando invece le temperature crolleranno al Nord. Il calo termico sarà impetuoso e rapido anche al Sud nella giornata di sabato. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: