Allerta Meteo Estofex: maltempo diffuso in Europa, attenzione ai temporali al Nord Italia

MeteoWeb

Il mese di giugno si avvia alla conclusione con instabilità diffusa in Europa, come testimonia la nuova allerta meteo di Estofex (European Storm Forecast Experiment), valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 29 giugno. Estofex ha emesso un livello 1 in tutta la Spagna orientale, così come in parti di Grecia e Bulgaria, principalmente per grandine di grandi dimensioni. Livello 1 anche in parti di Finlandia, Svezia ed Estonia per forti piogge e grandine isolata di circa 2-3cm e forti raffiche di vento. Inoltre, Estofex segnala il pericolo di forti temporali anche sul Nord Italia, in particolare al Nord-Ovest, come si evince dalla mappa in fondo all’articolo.

Un minimo di bassa pressione chiuso sulla Bielorussia si sta spostando verso est nella Russia occidentale. A nord di questo sistema, una massa d’aria umida e instabile supporta tempeste da sparse a diffuse, alcune delle quali possono essere marginalmente intense. A sud della bassa pressione, una depressione a onde corte oscillerà dalla Polonia meridionale alla costa occidentale del Mar Nero, creando lo scenario per forti tempeste attraverso la Bulgaria e la Grecia nordorientale. In tutta la Spagna, è probabile che si formino alcune tempeste sulla convergenza del fronte della brezza marina mentre si sposta verso l’interno e verso l’alto. L’instabilità risultante dovrebbe essere più che sufficiente per isolata grandine di grandi dimensioni.

Spagna orientale

Mentre l’umidità viene portata nell’entroterra dalla brezza marina, si formerà un CAPE sufficiente per sostenere alcune tempeste che potrebbero scatenarsi dove la brezza marina è costretta a salire sulle catene montuose della Spagna orientale. Una combinazione di 1000-2000J/kg di CAPE e 10-15m/s di deep layer shear dovrebbe essere sufficiente a sostenere tempeste molto locali ma organizzate, con rischio principalmente di grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, forti piogge e vento.

Bulgaria e Grecia nordorientale

Una debole bassa pressione contribuirà a portare un po’ di umidità ai bassi livelli verso l’interno dal Mar Egeo. Il livello di umidità risultante nella Grecia nordorientale e nella Bulgaria centro-meridionale contribuirà a creare 500-1500J/kg di CAPE. In combinazione con un moderato shear di circa 15m/s, è probabile che si formino temporali organizzati con rischio di grandine di circa 2-3cm.

Svezia, Finlandia, Estonia

Sono presenti quantità relativamente elevate di umidità con punti di rugiada superficiali di 16-17°C e profili piuttosto umidi in tutta la troposfera. Dovrebbero formarsi circa 1000-1500J/kg di CAPE in risposta alla destabilizzazione dovuta al riscaldamento solare. Con venti molto deboli su tutto il profilo, i temporali in sviluppo – che dovrebbero essere abbondanti – avranno difficoltà ad organizzarsi. Il rischio principale sarà quindi rappresentato da precipitazioni locali molto intense. Saranno possibili anche isolati downburst e grandine marginalmente grande intorno ai 2cm, forse 3cm, di diametro.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: