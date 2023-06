Allerta Meteo, l’allarme Estofex per il Nord: “forti temporali, supercelle e grandine enorme”

MeteoWeb

Una perturbazione colpirà il Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso di allerta meteo (valido dalle 8 di oggi fino alle 8 di domani, martedì 27 giugno) che prevede un “livello 1” per le regioni settentrionali del nostro Paese. In dettaglio, è stato emesso un avviso “livello 1 per le Alpi meridionali per grandine di grandi dimensioni“.

Secondo Estofex, sono attesi, “oltre ai temporali diurni sulle montagne, è previsto lo sviluppo di altri temporali che si diffonderanno da Sud/Est durante la notte. Il wind shear verticale sarà limitato, ma sono attese alcune multicelle e supercelle capaci di grandine di grandi dimensioni“.

