Allerta Meteo, maltempo senza sosta: forti temporali in tutt’Italia e lunedì inizia una settimana terribile

Altro pomeriggio temporalesco sull’Italia, con fenomeni di maltempo particolarmente intensi sparsi da Nord a Sud. Violenti nubifragi sono in corso in varie località: sono già caduti 45mm di pioggia ad Arezzo, 33mm a Vallerano (Parma), 26mm a Campobasso, 23mm a Martina Franca, 18mm a Tivoli, 17mm a Lariano (Roma), tutto questo dopo il vortice di questa mattina in pianura Padana.

I fenomeni in corso sono molto violenti, sulla falsariga dei giorni scorsi, e sparsi in tutto il Paese come possiamo osservare dall’ultima immagine satellitare in alto a corredo dell’articolo. Ma la situazione più preoccupante è quella prevista per i prossimi giorni. In modo particolare tra domenica sera e lunedì 5 giugno inizierà una fase di maltempo ancor più violenta al Nord, con temporali fortissimi in pianura Padana accompagnati da grandine grossa, freddo anomalo e vento impetuoso. Il maltempo persisterà per tutta la prossima settimana, estendendosi da martedì 6 giugno anche al Sud.

La causa di questa grande anomalia è nella persistente situazione di blocco che si trascina da molto tempo in Europa: l’Anticiclone è a Nord, mentre il Mediterraneo rimane esposto alla forte instabilità termo-convettiva.

La mappa dell’umidità del suolo in Europa evidenzia l’eccezionalità delle precipitazioni dell’ultimo periodo in tutta l’area Mediterranea, non solo in Italia e sui Balcani ma anche in Turchia, in Spagna, nel sud della Francia, in Marocco, Algeria e Tunisia:

Impressionante anche il video con le fulminazioni tra l’Italia e la Turchia, sul Mediterraneo orientale, nell’ultima settimana:

Maltempo, centinaia di migliaia di fulmini tra Italia, Balcani, Turchia e nord Africa negli ultimi giorni

