Allerta Meteo Milano, forti temporali in arrivo

MeteoWeb

A partire dal pomeriggio di oggi si prevede un’estensione anche sull’area di Milano di instabilità con possibilità di rovesci a carattere temporalesco. Per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per possibili temporali a partire dalle ore 16. Tale instabilità e la conseguente allerta proseguirà per tutta la giornata di sabato 3 giugno. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: