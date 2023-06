Allerta Meteo Molise: forti temporali, codice giallo fino a domani

MeteoWeb

La Protezione civile del Molise ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo per la giornata di oggi: l’avviso è valido fino a domattina, e riguarda tutti i versanti della regione. Previsti forti temporali sia sulla costa che sul Molise centrale e in alto Molise, con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Ieri un nubifragio ha interessato i Monti Frentani, causando allagamenti e frane su strade interpoderali, aggravando la conta dei danni alle coltivazion.

