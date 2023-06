Allerta Meteo, l’ondata di caldo entra nel vivo: tanta sabbia del Sahara sull’Italia. Da venerdì forte maltempo e temperature in picchiata

MeteoWeb

E’ iniziata a tutti gli effetti la prima ondata di caldo della stagione, tanto che oggi è il giorno più caldo dell’anno in Italia ma già domani le temperature saliranno ancora. Sono valori elevati, ma non esagerati: siamo a fine Giugno, domani scoccherà il Solstizio d’Estate e le temperature di queste ore non hanno alcun connotato di eccezionalità rispetto alla normalità climatica di questo periodo dell’anno. Soltanto in Sardegna la colonnina di mercurio ha superato i +35°C con picchi di +37°C ad Alghero e Capo Caccia e +35°C a Olbia, mentre nel resto del Paese la temperatura ha raggiunto +34°C a Ferrara e Foggia, +33°C a Firenze, Bolzano e Forlì, +32°C a Roma, Bologna, Verona, Brescia, Padova, Guidonia, Cervia e Lecce.

Domani, nel giorno del Solstizio d’Estate, farà ancora più caldo ma – come già evidenziato dall’allerta meteo dell’aeronautica militare – solo in Sardegna le temperature arriveranno a +38°C, mentre sulle colline delle Marche settentrionali avremo picchi di +36°C.

L’ondata di caldo proseguirà verso il suo picco massimo nella giornata di dopodomani, giovedì 22 giugno. Oltre al caldo africano, nelle prossime ore un’enorme nube di sabbia del Sahara risalirà il Mediterraneo occidentale oscurando il cielo in tutt’Italia, soprattutto al Centro/Nord. La polvere desertica proveniente dal Maghreb oscurerà il sole limitando l’irraggiamento e anche l’aumento delle temperature. La situazione meteo cambierà sensibilmente da venerdì 23 in poi, con l’inizio di una nuova ondata di maltempo che colpirà dapprima il Nord dal pomeriggio di venerdì, e poi anche il Centro/Sud nel weekend con temperature in picchiata. Già sabato, in tutt’Italia la colonnina di mercurio sarà su valori inferiori alle medie del periodo dopo la breve parentesi calda di questa settimana.

Insomma, questa breve ondata di calore neanche troppo intensa è soltanto un piccolo barlume di estate in una stagione che continuerà a singhiozzo. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: