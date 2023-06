Allerta Meteo Piemonte, la protezione civile: “temporali molto forti e grandine per tutto il weekend”

MeteoWeb

Nuova Allerta Gialla per il Piemonte. La protezione civile ha diramato il bollettino meteo che prevede ancora forti temporali pomeridiani, sia oggi che domani, evidenziando il rischio “giallo” appunto nelle aree indicate nelle mappe di seguito.

Dal punto di vista meteorologico si segnala “instabilità in aumento dal pomeriggio odierno con rovesci sparsi nel pomeriggio e temporali forti o molto forti per il fine settimana. Fenomeni più intensi a ridosso dell’arco alpino domani e dopodomani. Sulle pianure, sabato maggiore instabilità a sud del Po, domenica a nord. Possibili grandinate e forti raffiche di vento in corrispondenza dei fenomeni più intensi“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: