Allerta Meteo Sardegna: rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, scatta il codice giallo

La Protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un’allerta meteo con criticità ordinaria, codice giallo, valida dalle 14 di oggi e fino alle 20:59 di domani, per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso. Sempre fino alle 20:59 di domani sono stati emessi anche altri due avvisi, sempre di criticità ordinaria, con codice giallo: uno per rischio idrogeologico per temporali nelle aree Flumendosa Flumineddu e Gallura, e un altro per rischio idraulico, idrogeologico e idrogeologico per temporali nella zona Logudoro.

