Allerta Meteo Sardegna: codice giallo fino a mezzanotte per nubifragi

MeteoWeb

E’ in vigore fino a mezzanotte l’allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile regionale della Sardegna per nubifragi, temporali e grandinate. Massima attenzione in queste ore per precipitazioni e rischio frane, soprattutto nelle zone interne del Centro/Nord dell’isola già pesantemente colpite nei giorni scorsi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: