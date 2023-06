Allerta Meteo Sardegna: i temporali continuano anche domani

MeteoWeb

Il maltempo continuerà a colpire la Sardegna anche domani, sabato 3 giugno. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 2 giugno e sino alle 20:59 del 3 giugno un’allerta meteo per: codice giallo (criticità ordinaria) per idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

La Protezione Civile consiglia ai cittadini di restare nelle proprie abitazioni e limitare i trasferimenti in auto, mantenendosi sempre informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire in caso di difficoltà. Inoltre, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena, sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e di attraversare sottopassi.