Allerta Meteo Toscana: oggi codice giallo, domani miglioramento

Meteo all’insegna dell’instabilità ancora per la giornata di oggi, mercoledì 14 giugno, in Toscana. La sala operativa della protezione civile regionale conferma pertanto il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali fino alla mezzanotte di mercoledì 14 giugno. Si potranno verificare ancora rovesci e temporali localmente forti, possibili ovunque, più probabili e frequenti dal pomeriggio e sulle zone interne. Per domani, giovedì 15 giugno, si prevede invece un miglioramento. La Soup ha emesso un codice verde per tutta la regione: si potranno verificare isolati e brevi temporali nel pomeriggio, più probabili su Appennino settentrionale, Apuane, Amiata e Coline Metallifere.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: