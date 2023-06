Allerta Meteo Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico e temporali

MeteoWeb

Continua la situazione di instabilità che determina piogge e temporali sparsi in tutta la Toscana. Oggi, lunedì 5, e domani, martedì 6 giugno, ancora possibilità di rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità: i temporali sono più probabili sulle zone interne nel pomeriggio, anche se non si possono escludere isolati fenomeni sulla costa durante la notte. Saranno possibili forti colpi di vento e grandinate. La Sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato il codice giallo, in corso, per temporali e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore fino alle ore 22 di martedì 6 giugno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: