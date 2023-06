Allerta Meteo Toscana: chiusi parchi e giardini a Firenze, stop tramvia alle Cascine

MeteoWeb

L’allerta meteo arancione diramata per domani, venerdì 30 giugno, dalla Protezione Civile per forti temporali e rischio idrogeologico del reticolo minore ha portato l’amministrazione comunale di Firenze a decidere alcune misure. Il sindaco Dario Nardella firma un’ordinanza che stabilisce dalle 12 di venerdì e fino a sabato alle 8 la chiusura di parchi e giardini ad accesso regolamentato, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili. Col provvedimento, il sindaco prescrive, inoltre, ai gestori delle attività economiche presenti all’interno di giardini, parchi, zone verdi pubbliche liberamente accessibili di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza. Al tempo stesso, negli stessi orari, viene interrotta la fermata Cascine della linea T1 della tramvia. Viene vietata infine qualunque attività all’aperto in giardini, parchi pubblici e aree verdi cittadine.

