Allerta Meteo Trentino: forti temporali da stasera

MeteoWeb

In Trentino umidità e temperature massime sono attese in ulteriore aumento nella giornata di oggi, giovedì 22 giugno 2023, mentre dal tardo pomeriggio-sera e soprattutto nella prossima notte, il passaggio di un fronte freddo potrà determinare lo sviluppo di temporali intensi, a seguito dell’aumento di umidità e temperature massime previsto. La fase più intensa è prevista probabilmente tra le ore 23 della giornata odierna e le ore 5 di domani, venerdì 23 giugno 2023. È quanto precisa la Protezione civile del Trentino che ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla), per temporali, vento forte e criticità idrogeologiche, dalle ore 15:00 di oggi alle ore 20:00 di domani, venerdì 23 giugno 2023, su tutto il territorio provinciale.

I temporali, si legge nell’avviso di allerta, tenderanno a muoversi verso est nord est e potranno essere accompagnati da frequenti fulminazioni, raffiche di vento molto forti, grandine e precipitazioni intense ma generalmente di breve durata. Venerdì mattina i fenomeni intensi tenderanno ad attenuare o cessare ma poi, fino a sera e specie in montagna, saranno possibili locali rovesci o temporali. Tra venerdì pomeriggio e le ore centrali di sabato rinforzo dei venti da nord con probabili raffiche di föhn moderate in valle.

A seguito delle previsioni meteo ed in base alle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire dal pomeriggio di oggi (giovedì 22 giugno 2023) criticità dovute principalmente a:

– erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide;

– forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni.

Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: