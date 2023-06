Allerta Meteo VdA: criticità idrogeologica per versanti e torrenti

MeteoWeb

Il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha emesso oggi un’allerta meteo idrogeologica codice giallo per dissesti e colate detritiche su versanti e torrenti, dalle 14 di oggi alla mezzanotte di domani. L’avviso riguarda l’area del Gran Paradiso, dalla val di Cogne alla Valgrisenche, il vallone di La Thuile, le vallate di Courmayeur (Vény e Ferret), l’alta valle del Gran San Bernardo, l’alta Valpelline e la testa della Valtournenche. Dal pomeriggio di oggi sono attesi “rovesci diffusi localmente di moderata intensità e a carattere temporalesco“, si legge nel bollettino, con “temporanea attenuazione tra fine serata odierna e notte“.

Domani sono previsti “nuovi rovesci, più probabili dalle ore centrali, localmente di moderata intensità e a carattere temporalesco“. L’allerta è gialla nelle zone indicate perché “la presenza di temporali localmente anche di moderata intensità, associata alle condizioni climatiche degli ultimi giorni (elevate temperature in quota, incremento della saturazione dei suoli), potrebbe innescare localizzati dissesti e colate detritiche sui bacini montani“.

