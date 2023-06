Allineamento cosmico nel Solstizio d’Estate, un trio speciale mai così vicino fino al 2028

MeteoWeb

Il Solstizio d’Estate del 21 giugno è un giorno speciale sulla Terra, ma, a parte il Sole più alto nel cielo nell’emisfero settentrionale, non è tipicamente un evento di osservazione astronomica. Quest’anno, però, ci attende un evento imperdibile: l’apparizione nel crepuscolo serale di Venere, Marte e di una sottile falce di Luna nel cielo occidentale.

I 3 corpi celesti non appariranno di nuovo così vicini agli osservatori del Nord e del Sud America fino al 28 marzo 2028, secondo When The Curves Line Up. Con congiunzioni anche la sera prima e dopo il Solstizio, è davvero una settimana fantastica per stare all’aperto al crepuscolo, con l’ulteriore vantaggio dell’Earthshine, la luce solare riflessa dalla Terra sulla superficie lunare scura.

Stasera una falce di Luna formerà una linea nel cielo con Venere luminoso e Marte fioco. Il satellite sarà illuminato quasi all’8% e mostrerà un vivido Earthshine sul suo lembo oscurato. Forse la migliore visione dei 3 corpi arriverà domani, mercoledì 21 giugno, durante il primo crepuscolo dopo lo scoccare del Solstizio d’Estate, secondo Timeanddate.com. L’inizio dell’estate astronomica nell’emisfero settentrionale sarà contrassegnato da un triangolo con Marte, Venere e una falce di Luna illuminata al 13%, sebbene il Pianeta Rosso possa essere difficile da individuare senza un binocolo o un piccolo telescopio. Anche in questo caso sarà possibile scorgere l’Earthshine.

L’ultimo appuntamento della settimana sarà la sera successiva, giovedì 22 giugno, quando una falce di luna illuminata al 21% si allineerà ancora una volta con Marte e Venere, ma questa volta dall’alto. Il satellite sarà anche vicino a Regolo nella costellazione del Leone.

Tutte queste congiunzioni possono essere osservate ad occhio nudo, ma per uno spettacolare primo piano dell’Earthshine sulla superficie lunare sarà utile un binocolo o un telescopio.