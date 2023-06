Alluvione lampo a Sezze: chiesto lo stato di calamità naturale

MeteoWeb

Questa mattina il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, ha accolto il Prefetto di Latina, Maurizio Falco, giunto sui Lepini per un sopralluogo delle zone maggiormente colpite dall’alluvione lampo di ieri pomeriggio. Il Prefetto, accompagnato dal Comandante provinciale dei Carabinieri e dal presidente del Consorzio di Bonifica, ha osservato da vicino i danni provocati dal nubifragio che ha scaricato quasi 100 millimetri di pioggia in circa un’ora. Dopo il sopralluogo, lo stesso Prefetto è stato ospitato in Comune per una riunione operativa, cui seguirà quella in programma domani in Prefettura alla presenza di funzionari e dirigenti della Regione Lazio.

Nel pomeriggio, infine, la giunta comunale ha deliberato la richiesta di stato di calamità naturale nei confronti della Regione Lazio: “serviranno interventi mirati e si spera risolutivi – spiega il sindaco – perché i danni sono stati ingenti e l’ondata di maltempo sembra non essere ancora passata. Quindi invito la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione”.