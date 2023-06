Maltempo, violenti nubifragi nel Lazio e in Campania: alluvione lampo a Sezze, è un disastro | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Altro pomeriggio di forti temporali sull’Italia in questo giugno all’insegna dell’instabilità. In questo momento, forti temporali stanno colpendo diverse regioni del Centro-Sud, come Lazio, Campania, Puglia e Abruzzo e nuclei più isolati si registrano anche nella Sardegna centro-orientale e nella Sicilia orientale, in particolare nel Siracusano. Ma fenomeni intensi sono in atto anche in Friuli Venezia Giulia e nel sud del Piemonte.

Violenti nubifragi stanno colpendo la provincia di Latina, con quasi 100mm di pioggia caduti a Sezze, travolta da un’alluvione lampo, e 46mm a Latina Scalo. Pesanti i disagi nella zona di Sezze, con strade trasformate in fiumi, frane, smottamenti e auto bloccate nell’acqua, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, ha esortato i cittadini a restare in casa: “vi invito a non uscire di casa”, ha scritto sui social.

Nubifragio a Sezze, fiumi di acqua e detriti nelle strade

Forti piogge hanno interessato anche la provincia di Napoli, dove sono caduti: 87mm a Casalnuovo, 68mm a Volla, 42mm a Caivano, 29mm a San Sebastiano al Vesuvio, 27mm a Ercolano. Segnaliamo anche 29mm a Santa Maria Capua Vetere e 23mm a Pignataro Maggiore, nel Casertano.

Dopo i fenomeni delle scorse ore, forti temporali insistono ancora in Puglia, in particolare nel Salento e su una fascia lungo il confine con la Basilicata. Segnaliamo 26mm di pioggia a Martina Franca, 17mm a Crispiano, 16mm ad Altamura.

Il maltempo in Puglia ha coinvolto anche la Basilicata nelle scorse ore. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Granulari a Matera per uno smottamento che ha provocato l’interruzione della viabilità. Ciottoli di dimensioni consistenti hanno invaso la carreggiata rendendone pericoloso il transito. Il danno è stato presumibilmente provocato dalla rottura di una condotta fognaria. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per garantire le condizioni di sicurezza del tratto di strada interessato dalla frana.

Inoltre, una famiglia di Cisternino (Brindisi) è stata soccorsa e messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco a Ferrandina, in provincia di Matera, dopo una situazione di pericolo che si è determinata per le abbondanti piogge. In una via compresa fra la zona Macchia e l’area industriale, nei pressi della strada statale 407 Basentana, la loro auto è rimasta bloccata e per quasi metà immersa nell’acqua. A bordo due adulti e tre minori che non riuscivano a uscire da soli e a mettersi al riparo. I cinque sono stati salvati dai Vigili del Fuoco e, seppur spaventati e provati dall’esperienza, sono illesi.

