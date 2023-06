Maltempo, forti temporali tra Puglia e Basilicata: trombe marine nel Leccese | FOTO

MeteoWeb

Domenica di metà giugno all’insegna della forte instabilità pomeridiana su gran parte d’Italia, soprattutto al Sud. Forti temporali stanno colpendo l’arco ionico tra Tarantino e Materano con diverse celle temporalesche attive: segnalati nubifragi e raffiche di vento. Nella foto della gallery scorrevole in alto, anche una shelf cloud (o nube a mensola), sinonimo di forte maltempo. Si registrano finora 18mm a Maruggio e 17mm a Morciano di Leuca, in Puglia, ma spiccano soprattutto i 50mm caduti a partire dalle 12:30 sul settore occidentale di Terlizzi, in provincia di Bari.

Il maltempo che sta colpendo la Puglia ha provocato almeno due trombe marine oggi. Una nel pomeriggio è stata avvistata a Felloniche, in provincia di Lecce, mentre questa mattina, un’altra grossa tromba marina si è sviluppata a Torre Vado, sempre nel Leccese.

