Aspartame cancerogeno? Oncologi: “importante definire il giusto dosaggio”

MeteoWeb

“Fondamentale è comprendere e definire l’esatto dosaggio per l’assunzione dell’aspartame, ovvero la quantità che non induce a rischi“. Lo sottolinea all’ANSA il Presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Saverio Cinieri, in merito al pronunciamento dell’Oms sulla possibile cancerogenicità dell’aspartame atteso per il 14 luglio. “Bisogna innanzitutto vedere se Oms e Fao decideranno alla fine di inserire tale dolcificante tra le sostanze ‘possibili cancerogene’ e, se ciò avverrà, sarà allora determinante comprendere quale sia il dosaggio sicuro”.

Infatti, sottolinea Cinieri, “già in passato si è parlato del rischio legato ad alcuni dolcificanti, ma va considerato che in alcuni casi il rischio per la salute è legato alla quantità che ne viene consumata e alcune molecole risultano pericolose solo se utilizzate in quantità molto elevate, molto poco probabili da assumere da parte un individuo”. “Come consiglio generale – afferma il Presidente Aiom – sarebbe comunque bene ridurre il consumo di prodotti industriali o dolcificanti, ma al tempo stesso andrebbe ridotto anche il consumo dello stesso zucchero e delle bevande zuccherate poiché anche lo zucchero, in quantità eccessive, ha una potenziale tossicità per l’organismo”.