Avellino: domani appuntamento con gli UFO ad Atripalda

Sabato 17 giugno 2023 si terrà “il tradizionale appuntamento con gli ufo ad Atripalda (Avellino), quando dalle 16,00 alle 20,00, si svolgerà la quarta edizione della manifestazione, dopo il notevole successo dei precedenti appuntamenti. Il convegno, dal titolo “Ufo: astronavi extraterrestri e rapimenti alieni” è stato organizzato dal Centro Ufologico Mediterraneo“: lo rende noto il CUFOM. Saranno presenti importanti relatori, quali il Presidente del CUFOM Angelo Carannante, “reduce da diverse apparizioni su televisioni nazionali ed in due documentari a tema ufo, con alle spalle centinaia di avvistamenti ufo indagati. Ci saranno inoltre, il ricercatore Gennaro Pepe, grande studioso di abductions, l’ing. Ennio Piccaluga esperto di fama sulle anomalie “intelligenti” del pianeta Marte ed altri corpi celesti, il dr. Nino Capobianco con i suoi studi sul contatto con gli alieni, il dr. Berardino Ferrara e Giuseppe Corcione, ricercatori CUFOM, che parleranno, rispettivamente, di ufo nella storia e ufo nella letteratura, con la partecipazione del dr. Raffaele Iandoli Saranno proiettate immagini inedite e verranno fornite al pubblico in sala news sconcertanti sul fenomeno ufo“.

La sala conferenze si trova in Atripalda (Avellino), sala della chiesa San Nicola da Tolentino, in via Roma 127, 83042, coordinate/posizione: 40.91925 14.83065 – contatti (anche Whatsapp): 3425274949 – 3204659798 centroufologicomediterraneo2@gmail.com. Atripalda è facilmente raggiungibile: è ottimamente collegata da autostrada e superstrada con uscita proprio ad Atripalda. Circa 100 posti a sedere.