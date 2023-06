Avezzano: il 23 giugno si terrà il convegno “Case Resilienti: pianificare e progettare a partire dalle emergenze”

MeteoWeb

Il convegno nazionale “Case Resilienti: pianificare e progettare a partire dalle emergenze” promosso dall’Officina del Deputato On. Luciano D’Alfonso, in collaborazione con il Comune di Avezzano si terrà ad Avezzano, presso il Castello Orsini Colonna, il prossimo 23 giugno dalle ore 17:30 fino alle 19:30. Aprirà i lavori il Sindaco di Avezzano, Giovanni di Pangrazio. Seguiranno gli interventi del Senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario alla Ricostruzione Post Sisma 2016, il Sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi, un vertice della Protezione Civile nazionale, il Dott. Ettore Picardi, Procuratore Capo della Repubblica del Tribunale di Teramo, il Dott. Tommaso Miele, Presidente Aggiunto della Corte dei Conti, il Dott. Fabio Picuti, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di L’Aquila, la Sindaca Comune Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro, il Prof. Fabrizio Tira, Rettore emerito dell’Università di Brescia, il Prof. Fabrizio Vestroni, Docente emerito di Scienze delle Costruzioni dell’Università La Sapienza di Roma, non ultimo anche l’inventore avezzanese Luca Fallaolita che per l’occasione illustrerà le peculiarità del sistema salvavita Porta AntiSismica.

Il convegno è accreditato per 2 CFU per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri e dei Geometri di L’Aquila. A moderare l’evento ci sarà la Giornalista e Componente del Corecom Abruzzo, Roberta Galeotti.

All’iniziativa è stato concesso il Patrocinio del Comune dell’Aquila, della Fondazione Europa Prossima, della Fondazione Luigi Einaudi, dell’Associazione di promozione sociale WOO, della realtà imprenditoriale Confimi Industria Abruzzo, delle Province di Teramo, Pescara e Chieti, nonché della Rivista scientifica della Corte dei Conti.